RTV Drenthe-verslaggever wordt wethouder in Coevorden

Nadat Zwiers bekendmaakte te stoppen, moest de partij Belangen Buitengebied Coevorden 2014 (BBC2014) op zoek naar een opvolger. Die is nu dus gevonden. Stegen wordt na Zwiers de tweede wethouder van de nog jonge lokale partij.

Steven Stegen

De 52-jarige Steven Stegen was bijna negentien jaar werkzaam voor RTV Drenthe. Hij werd geboren in Schoonoord en groeide ook op in het dorp van Ellert en Brammert.

Voor RTV Drenthe was Stegen jarenlang op het provinciehuis te vinden als Statenverslaggever, hij presenteerde nieuwsprogramma's op Radio Drenthe en de laatste jaren lag zijn focus als verslaggever op de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. Daarnaast deed de inwoner van 1e Exloërmond voor de regionale omroep verslag van verschillende paardensportevenementen, als CH De Wolden in Veeningen.

'Een verrassing'

"Een opvallende stap", zegt RTV Drenthe-eindredacteur Marieke Rosier. "Steven is een goede journalist die de politiek in Zuidoost-Drenthe op zijn duimpje kent. Het is een verrassing dat hij straks als wethouder aan de slag gaat. We gaan deze ervaren collega beslist missen, maar wensen hem natuurlijk heel veel succes in Coevorden."

Installatie op 24 maart

Vanavond is tijdens een persconferentie van BBC2014 bekendgemaakt dat Steven Stegen de nieuwe wethouder is. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 maart wordt hij officieel geïnstalleerd.

Jan Zwiers uit Aalden had als wethouder onder meer de portefeuilles financiën, economie, werkgelegenheid en recreatie en toerisme. Of Stegen dit één op één overneemt, is nog niet bekend.

In de profielschets van de partij werd al duidelijk dat de partij niet op zoek was naar iemand die het na de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voor gezien houdt. In principe zal Steven Stegen, als BBC2014 ook na die verkiezingen weer in het college komt, in ieder geval wethouder in Coevorden zijn tot 2026.