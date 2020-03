Eindelijk is het rond: Margaritha naar Almere City FC

Het heeft even geduurd, maar Jearl Margaritha heeft dan toch een contract Almere City FC getekend. De snelle aanvaller maakt per direct de overstap van vv Hoogeveen naar de club die uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.

In principe sluit de 19-jarige oud jeugdspeler van FC Emmen eerst aan bij de beloften, waarvoor hij gisteren al in actie kwam in een oefenwedstrijd tegen amateurclub Unicum. Hij leverde meteen een prima visitekaartje af, want Margaritha scoorde twee keer en gaf drie assists in de met 8-2 gewonnen wedstrijd.

Margaritha speelde tot de winterstop voor vv Hoogeveen en was daar vrijwel iedere week de smaakmaker. Dankzij zijn elf treffers stond de Drentse club halverwege het seizoen bovenaan in de hoofdklasse A. Zonder Margaritha gaat het een stuk minder met Hoogeveen, want na de winterstop zitten de blauwhemden in een vrije val en lijkt de titel inmiddels al verkeken.

In januari leek Margaritha al op weg naar Almere City FC, maar bleek een directe overgang niet mogelijk omdat hij niet in het bezit zou zijn van een contract.

