BBC2014 over keuze wethouder: 'Steven Stegen is een hele slimme man'

Opmerkelijk? Volgens fractievoorzitter Ferry Booij van BBC2014 is het inderdaad wel 'verrassend' te noemen.

'Een man van de dorpen'

Steven Stegen (52) was de afgelopen dertig jaar journalist. Dat hij dus niet per se bestuurlijke ervaring heeft, is volgens Booij geen probleem. "Steven Stegen heeft heel veel mensenkennis en hele goede contactuele eigenschappen. Het is een verbinder, hij kan mensen samenbrengen. Het is ook een man van de dorpen: geboren en getogen in Schoonoord. Dat spreekt ons aan. Tijdens gesprekken is gebleken dat hij dé geschikte persoon is voor Belangen Buitengebied Coevorden."

Booij zegt dat de partij in eerste instantie geprobeerd heeft om iemand binnen de gemeentegrenzen te vinden. "Dat is niet gelukt. Dus toen zijn we het kringetje wat groter gaan maken. De selectiecommissie heeft een lijst gemaakt van mensen buiten de gemeente Coevorden. Daar is Steven Stegen uit geselecteerd en hij is uitgenodigd voor een gesprek."

Financiën

Steven Stegen neemt naar alle waarschijnlijkheid de portefeuilles over van de vorige wethouder, Jan Zwiers. Dat betekent dus dat de inwoner van 1e Exloërmond onder meer financiën op zijn bordje krijgt. Volgens Booij kan Stegen dat aan. "Natuurlijk heeft hij een journalistieke opleiding op zijn cv en is hij dus geen accountant. Want je moet wel een beetje verstand van financiën hebben. Maar tijdens de gesprekken bleek dat Steven een hele slimme man is en het is onze overtuiging dat hij het heel erg snel kan oppakken. Zeker omdat we een hele goede financiële afdeling hebben bij de gemeente Coevorden. Ik denk als hij een paar keer meegenomen wordt in het proces, dat hij het onder de knie heeft."

'Politiek heeft mij altijd geboeid'

Steven Stegen zelf is op zijn beurt verheugd dat hij wordt voorgedragen als wethouder. "Politiek en besturen heeft mij altijd geboeid en ik kijk ernaar uit om iets te kunnen betekenen voor de gemeente Coevorden. Het is mijn inzet om samen met de andere collegeleden door te gaan op het pad van verbindend besturen, waarbij we samen met onze inwoners en ondernemers tot de beste keuzes en besluiten voor onze gemeente komen."

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 24 maart wordt Steven Stegen officieel geïnstalleerd als wethouder. Hij volgt dus Jan Zwiers op, die sinds begin deze maand algemeen directeur van FC Emmen is.

