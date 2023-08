Steeds minder Drenten krijgen WW-uitkering

De dalende trend van het aantal Drenten met een werkloosheidsuitkering blijft doorzetten. Eind juli ontvingen 4.146 inwoners een WW-uitkering. Dat is 3,2 procent minder dan een maand eerder en drie procent minder dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

De grootste afname van het aantal WW-uitkeringen is te zien in de bouw- en de uitzendsector. In het onderwijs was er een lichte toename te zien door aflopende jaarcontracten voor de schoolvakanties.

In Drenthe daalt het aantal WW-uitkeringen meer dan in de rest van het land. Eind juli was het aantal uitkeringen 1,5 procent lager dan een maand eerder. De daling in vergelijking met vorig jaar was wel hetzelfde, drie procent.

Vraag naar ICT'ers