Zelfportretten, jurken en bril van Frida Kahlo in Drents Museum

In de tentoonstelling komen voor het eerst twee collecties samen: de collectie met schilderijen en tekeningen van Museo Dolores Olmedo én de collectie persoonlijke objecten van Museo Frida Kahlo. Tupan en de anderen bezoeken alvast de collecties die we ook in Assen te zien gaan krijgen. Zo ook in het oude woonhuis van Kahlo, waar elke dag nog een rij bezoekers van zo'n driehonderd tot vierhonderd meter te wachten staat, zo vertelt Tupan.

'Schilderen vanuit bed'

Frida Kahlo leefde aan het begin van de vorige eeuw en was getrouwd met een beroemde Mexicaanse schilder, Diego Rivera. Tupan: "Frida was anders in haar tijd: ze was feministe, ze was anders in het kader van 'gender', ze was een heel groot voorbeeld voor mensen. Nu geldt ze nog steeds als iconisch voorbeeld."

Een aantal gebeurtenissen uit haar leven beïnvloedden haar werk. "Als jong meisje heeft ze een zwaar ongeluk gehad. Ook heeft ze polio gehad. Ze lag in bed en vanuit dat bed schilderde ze. Ze liet zich niet terugslaan door al dat ongemak, maar ze is er juist heel sterk door geworden en heeft daardoor hele bijzondere kunst kunnen maken", aldus Tupan.

Kahlo verwijst in haar werken dan ook vaak naar haar pijn of haar lichaam, bijvoorbeeld naar haar ene been dat korter was dan de ander. "Verder kon ze geen kinderen krijgen, dus ze heeft ook schilderijen gemaakt waar miskramen centraal in staan. Dat lijkt allemaal heel luguber en eng, maar dat heeft ze op heel mooie wijze verbeeld. Daar was ze een ster in", vertelt Tupan.

Zelfportret met Aapje komt ook naar Assen (Rechten: Museo Dolores Olmedo)

Zelfportretten en meer

Naast Kahlo's belangrijkste zelfportretten, waar ze zo beroemd mee is geworden, zullen ook veel persoonlijke spullen in de tentoonstelling te zien zijn, zoals haar jurken, protheses, lippenstift en bril. Tupan: "Haar man, Diego Rivera, had al haar spullen in de badkamer opgeslagen en heeft toen bepaald dat pas 20-25 jaar na zijn dood die ruimte open mocht. Dat is uiteindelijk nog veel later gebeurd, pas in 2004. Het is voor de eerste keer dat nu al die kunst én die persoonlijke spullen samen in een tentoonstelling te zien zijn. En dat vinden we natuurlijk waanzinnig leuk."