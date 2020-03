Rechtbank doet uitspraak in zaak brandstichting kippenschuren Kiel-Windeweer

Een 27-jarige man uit Hoogezand hoort vandaag of hij wordt bestraft voor brandstichting bij een vleeskuikenbedrijf in Kiel-Windeweer. Bij de brand op 7 juli 2018 kwamen 100.000 kippen om het leven.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 24 maanden gevangenisstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De Hoogezandster zei eerder op zitting dat hij zich nagenoeg niets meer van die avond herinnerde. Hij schaamde zich diep dat hij hiervoor voor de rechtbank in Groningen stond. Ook over drank- en drugsgebruik liet hij het achterste van zijn tong niet zien.

De man was die bewuste avond naar een schuurfeest geweest. Hij had alcohol gedronken, maar geen cocaïne gebruikt, zei hij tegen de rechter. Hij kreeg op het feest een conflict met een groep jongens over een meisje. De 27-jarige zou zich hebben misdragen en daarop zijn aangesproken. Daarna heeft hij het feest verlaten en is hij richting het kippenbedrijf gelopen. Hij kende dat bedrijf en de eigenaren niet, zei hij later.

Behandeling

Op camerabeelden van het bedrijf is te zien hoe de man een auto in brand steekt. De vlammen slaan over op de kippenschuren. De beelden zijn gedeeld op social media, waarop de man onder meer door zijn zus werd herkend. Na enige aandringen meldde de Hoogezandster zich bij de politie en gaf hij toe dat hij zichzelf op de beelden herkende. Hij was na de brand weggelopen en is ergens in een weiland gaan liggen.

De officier van justitie eiste een deels voorwaardelijke celstraf, omdat de 27-jarige kampt met ontwikkelings- en psychische stoornissen. Hij is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. De officier vindt het van belang dat de man een behandeling ondergaat en dat hij zich laat controleren op drank en drugs.

