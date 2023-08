Eigenaardige kunstobjecten in Schoonloo mogen geen enkele functie hebben

Hij was serieuze installaties even beu en zo begon Jan Veldhuis uit Schoonloo met het maken van nutteloze kunst. Zijn eigenaardige objecten vallen in Schoonloo op, omdat ze geen enkele functie hebben.

Als wandelaars op een van de drie knoppen voor het huis van de kunstenaar uit Schoonloo drukken beginnen wat radartjes te draaien, lepeltjes te klingen en het grootste kunstwerk van Veldhuis spuit zelfs water. Een minuut staren later is het weer vredig kalm op het grasveldje en loopt het water weg.

"Mezelf kunstenaar noemen wil ik eigenlijk niet", wil Veldhuis vooraf helder hebben. "In mijn leven heb ik heel veel nuttige dingen gemaakt en dan is daar de spanning wel van af. Toen heb ik voor mezelf ontdekt dat ik het veel leuker vind dat ik dingen maak waar ik niet van weet hoe het eindproduct eruit gaat zien."

Meeste wandelaars lopen door

Nieuwste werk kan stiekem rijden

Het nieuwste werk van Veldhuis is stiekem niet helemaal nutteloos, want het kunstobject kan rijden. "Hard gaat het niet en als ik wil keren moet ik een heel ruime bocht maken", lacht hij. Echt effectief is het gevaarte niet. "Wanneer dit af is? Dat weet ik nooit. Ik kan er altijd aan blijven sleutelen. Dat is het mooie aan deze kunstvorm. Ik weet niet waar ik begin of eindig."