Roze pelikaan heeft de winter overleefd: 'Hij zal nu snel uitvliegen'

De roze pelikaan in het Reestdal bij Meppel heeft de winter overleefd. Begin december vorig jaar was hij daar ineens en de vraag was of hij de hele winter zou blijven. Nu in maart blijkt dat hij de winter goed is doorgekomen.

"En dat is te danken aan de mens", weet Bertil Zoer van Stichting het Drentse Landschap. Volgens Zoer zorgen de mensen van ooievaarsopvang De Lokkerij goed voor de pelikaan. "Zij helpen hem aan voedsel. Dat is ook waarom hij is neergestreken in het Reestdal."

Bijvoeren

Dat het geen strenge winter is geweest heeft volgens Zoer veel minder invloed. "Bijvoeren is de hoofdzaak dat hij is gebleven. De vissen zitten nu heel diep, daar kunnen ze niet bij. Daarom is bijvoeren belangrijk."

Volgens Zoer is het ook wel belangrijk dat de pelikaan een plekje heeft gekregen bij de ooievaars. "Ze lijken in de verte wel wat op mekaar, ook al heeft de pelikaan kortere pootjes. Daarnaast is het een groepsdier en stond hier een groep ooievaars die wel nieuwelingen accepteert."

Het is volgens Zoer niet uit armoede dat de pelikaan in het Reestdal is gebleven. "Het is een grote vogel, als hij hier geen voedsel had gekregen dan was hij wel doorgetrokken naar Afrika."

Vertrek

Toch zal de pelikaan nu snel vertrekken. "Het voorjaar komt eraan. Hij zal toe zijn aan een partner en dus gaat hij op zoek naar een broedgebied. Hij zal nu wel snel uitvliegen."

Als mensen de pelikaan nog snel willen zien heeft Zoer nog wel een tip: "Ga gewoon naar het Reestdal en dan even langs De Lokkerij. Als je een groep ooievaars ziet, dan is de kans groot dat hij erbij is."

