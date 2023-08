Heel veel Vincent van Gogh in Drenthe: 'Maar zeker niet te veel'

Veel bezoekers

Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen naar Van Gogh in Drenthe komen kijken. "Het is nu niet te zeggen of dat al dan niet is gelukt", zegt Elizabeth Stoit van Marketing Drenthe. "Het is wel zo dat we steeds meer aandacht krijgen in de landelijke pers en we hebben natuurlijk de naamsbekendheid gemeten. Begin dit jaar wist zo'n 30 procent van de Drenten dat Vincent in onze provincie is geweest. Later voeren we nog zo'n meting uit en we verwachten wel dat het percentage dan hoger zal zijn."