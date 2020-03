Nu ook coronapatiënt in gemeente Hoogeveen, tweede patiënt in Emmen

In Hoogeveen is een persoon besmet met het coronavirus (Rechten: ANP / Rob Engelaar)

In de gemeente Hoogeveen is voor het eerst ook een coronapatiënt. Dat meldt de GGD. Nog niet eerder werd in de gemeente Hoogeveen het nieuwe coronavirus geconstateerd.

Naast de nieuwe patiënt in Hoogeveen is er in de gemeente Emmen een tweede patiënt bijgekomen waar corona bij geconstateerd is. In de gemeente Coevorden blijft het aantal patiënten gelijk. In totaal zijn er nu 14 coronapatiënten in Drenthe.

Beide nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie. Er wordt contactonderzoek gedaan rondom deze personen.

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

