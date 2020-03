Dit doet jouw ziekenhuis tegen verspreiding van het coronavirus

Treant-ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen schrapt de open dag op zaterdag 21 maart in verband met de uitbraak van het coronavirus in Drenthe. Ook zijn de aangekondigde activiteiten in het kader van 'ontdekdezorg' in Odoorn, Zuidwolde en Emmen uitgesteld. Daarnaast geeft hoofd infectiepreventie van Treant aan dat ze speciale protocollen hebben ingesteld voor het personeel.

Bezoek

Het Isala Diaconessenhuis Meppel treft ook haar eigen maatregelen. Zo stelt het ziekenhuis eisen aan het bezoek van de polikliniek. Per patiënt mag er maximaal één begeleider mee. Ook roept het ziekenhuis mensen op die koorts, verkoudheidsklachten hebben of kortademig zijn om de polikliniek te bellen om de afspraak te verzetten.

Bij Icare zijn ook alle activiteiten in het kader van ontdekdezorg geannuleerd. Ook gaat NLdoet niet door bij Icare. Dat doet de organisatie om zo weinig mogelijk mensen op bezoek te krijgen. Ook wil het haar eigen personeel niet te veel blootstellen op externe locaties.

Hygiëne

Zowel Zorggroep Drenthe als Interzorg roept bezoekers op of ze extra willen letten op handhygiëne. Daarnaast hanteren de zorginstellingen dezelfde richtlijnen als bij een uitbraak van griep of het norovirus. Ook vragen ze mensen die in de bekende risicogebieden zijn geweest zoals China of Italië om geen contact te hebben met anderen.

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen liet gisteren al weten het bezoek aan patiënten te beperken. Als mensen hoesten, verkouden zijn, koorts hebben of uit een besmet gebied komen zijn ze tijdelijk niet welkom in het WZA. Ook moeten patiënten met vergelijkbare klachten eerst contact opnemen met het ziekenhuis voor ze afreizen naar het ziekenhuis.

In het Saxenburgh ziekenhuis in Hardenberg mag elke patiënt nog maar twee bezoekers per bezoekuur ontvangen.

Ziekenhuispersoneel

Volgens vakbond FNV voelt de helft van de ziekenhuismedewerkers zich niet of nauwelijks veilig vanwege het coronavirus. Volgens de vakbond komt dat omdat er steeds meer coronapatiënten zijn en er nog te weinig bekend is over het virus. Ook ervaren de zorgmedewerkers een hogere werkdruk. Mede omdat collega's zich vaker ziek melden.