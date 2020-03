Inspectie: Stichting de Toegang in Emmen functioneert beter

Inspectie oordeelt positief over De Toegang in Emmen (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Stichting de Toegang in Emmen is weer op de goede weg terug. Dat constateert de Inspectie Gezondheid en Zorg in een onderzoek naar de organisatie. Naar aanleiding van dat onderzoek ziet de inspectie geen aanleiding om het toezicht te verscherpen.

De Toegang werkt in opdracht van de gemeente Emmen en verwerkt de aanvragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Emmen beslist uiteindelijk of iemand de hulp krijgt.

Problemen vanaf 2018

De Toegang kreeg in 2018 te maken met grote problemen. Zorgaanvragen bleven te lang liggen of kwamen niet goed ingevuld terug bij de gemeente Emmen. Er waren twijfels bij de deskundigheid van de medewerkers, was er veel verloop en verzuim en was de stichting telefonisch slecht bereikbaar. Dit zorgde voor onrust bij het personeel en leidde uiteindelijk tot het vertrek van de directeur.

De Toegang en de gemeente Emmen hebben een verbetertraject ingezet nadat de problemen aan het licht kwamen. Zo zijn er praktijkleiders aangesteld die de werknemers begeleiden en ook is er een nieuw managementteam gekomen. De inspectie oordeelt dat er intern nu stappen zijn genomen, dat er is geïnvesteerd is in structuur, duidelijkheid en stabiliteit, maar dat deze maatregelen nog hun weerslag moeten vinden in de praktijk.

Ene aanvraag duurt langer dan de andere

"Wij werken in verschillende gebieden. En een voorbeeld is dat twee vriendinnen, ieder uit een ander Toegang-gebied bij elkaar op de koffie komen en eentje zegt: Ik kan over twee dagen bij de Toegang terecht. En dat de ander zegt: Ik ook over zes weken", legt directeur Henk Berends uit. "Het bleek dat er verschillende manieren van werken waren op verschillende afdelingen. We laten vanaf nu de meldingen centraal binnenkomen en dan kijken we waar er ruimte is."

"Het is allemaal geen hogere wiskunde, maar we moeten er eerst tegenaan lopen, voordat we weten wat er speelt", vervolgt de directeur, die sinds 1 januari 2019 aan het roer staat. Hij merkt duidelijk meer rust en stabiliteit in de organisatie. "Soms poppen dingen uit 2018 weer op, dat is normaal. Maar ik merk zeer grote bereidheid onder het personeel."

Knelpunten in jeugdzorg

De werknemers van de Toegang lopen regelmatig tegen problemen aan: vooral als het gaat om de jeugdzorg. Zo lukt het bieden van passende hulp in niet-spoedzaken gelijk, omdat de wachtlijsten lang zijn doordat er knelpunten zijn in de beschikbaarheid van hulp bij onder andere de GGZ.

"Dat is een gemeenschappelijk probleem", zegt Berends. "Daarover zijn we ook met elkaar nadrukkelijk over in gesprek."

Verbeteringen voor de komende tijd

De inspectie doet ook een aantal aanbevelingen aan de gemeente en de Toegang. Zo moet de organisatie nog verder geprofessionaliseerd worden, moet er met verschillende zorgpartijen beter afgestemd worden welke zorg iemand krijgt en moet er duidelijker worden waar de zorginkoop te verkrijgen is. Dat is nog niet altijd even helder. Ook moeten verschillende zorgpartijen eerder met elkaar om tafel. "We gaan over aanvragen van een taxipas tot aan een uithuisplaatsing waarbij de kinderbescherming komt kijken", verklaart Berends. "We moeten een lange adem hebben."

Ook gaat de organisatie de komende tijd kijken of er op bepaalde locaties van De Toegang loketuren ingevoerd kunnen worden. "Het is nu van 8 tot 5 uur bemand. Terwijl vijf procent van de aanvragen maar bij het loket wordt gedaan. We gaan kijken of dat effectiever kan."

Ook wil de Toegang zelf weer de eerste telefoontjes gaan opnemen. Dat heeft de gemeente in 2018 overgenomen. "Daar heeft de gemeente ons heel goed in geholpen, maar dat willen we graag weer zelf doen. Nu de rust weer terug is, gaan we kijken of dat kan op termijn. We moeten een lange adem hebben."

