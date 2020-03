Assenaar in quarantaine in Vietnam niet besmet met coronavirus

Reisorganisatie Kras wil reizigers die in quarantaine zitten in Vietnam zo snel mogelijk naar Nederland halen (Rechten: ANP)

Martijn Buikema uit Assen, die met een 24 landgenoten, twee Belgen en een reisleider van de Nederlandse reisorganisatie Kras in quarantaine zit in Vietnam, is negatief getest op het coronavirus.

De toeristen zaten op een vlucht van Hanoi naar Hue met een besmette Engelse. Daarom zaten zij sinds 8 maart in quarantaine in een gebouw in Vietnam. Van de groep is iedereen negatief getest op het coronavirus.

Reisorganisatie Kras wil de toeristen zo snel mogelijk uit het Aziatische land hebben. "We zijn maximale druk aan het uitoefenen ter plaatse opdat de Vietnamese autoriteiten hen laten gaan en wij deze reizigers op vluchten naar Nederland kunnen zetten", zegt een woordvoerder tegen de NOS. De reizigers werden in quarantaine geplaatst in een guesthouse. "Wij vinden die accommodatie ver beneden de maat voor onze reizigers."

De toeristen zitten sinds dinsdag in quarantaine in een voormalig hotel, dat door een betrokkene omschreven wordt als een bouwval. Er zijn muizen en ratten en het sanitair is belabberd. Iedereen wil dolgraag naar huis. Het is nog onduidelijk wanneer hiervoor het groene licht wordt gegeven.

