Verhuurders slepen Big Bazar voor de rechter vanwege betalingsachterstanden

Verhuurders van panden in Assen en Coevorden, waar het noodlijdende Big Bazar in huist, spannen een kort geding aan tegen de winkelketen vanwege betalingsachterstanden. Ook een verhuurder in Meppel denkt hierover na. Big Bazar zit in financieel zwaar weer en vroeg eerder deze week om een huurverlaging bij twintig locaties in Nederland.

De verhuurders zouden tienduizenden euro's tegoed hebben. Een van hen is Mas Boom, verhuurder van het Big Bazaar-pand in Meppel. Volgens hem hebben vrijwel alle verhuurders in het land last van achterstallige huurbetalingen. "Zonder waarschuwing worden we sinds april niet meer betaald." Het bedrag waar het in Meppel om gaat is volgens Boom inmiddels opgelopen tot ruim 20.000 euro. "Wij overwegen daarom ook om ons aan te sluiten bij de negen verhuurders die een kortgeding hebben aangespannen."

De Meppeler verhuurder verbaast zich over de situatie. "In de coronaperiode zijn we heel welwillend geweest, hebben we bij bedrijven die het moeilijk hadden korting op de huur gegeven of een huurvrije periode. Maar nu horen we niets. Ook na het versturen van herinneringen en aanmaningen gestuurd bleef het stil. Daarnaast hebben we contact gehad met de medewerkers in de winkel, maar daarop is ook niet gereageerd vanuit het hoofdkantoor. Ons geduld is nu op."

Kort geding

Volgens directeur Heerke Kooistra van Big Bazar komt de financiële situatie door de fikse prijsstijgingen in de winkelstraat, waardoor klanten minder zijn gaan uitgeven. Hij heeft daarom vastgoedeigenaren verzocht om de huurcontracten open te breken. Volgens Kooistra resteert er niks anders dan dat Big Bazar stopt met het overmaken van de huur, wanneer de vastgoedbedrijven weigeren te praten.

Om die reden ligt Big Bazar op ramkoers met pandeigenaren. Een verhuurder uit Zeeland heeft aangedrongen op een faillissement, waar negen andere schuldeisers zich inmiddels bij hebben aangesloten. Ook Boom overweegt mee te doen. "Dat zal moeten leiden tot betaling van de huurpenningen of een faillissement. Maar dat laatste willen we natuurlijk niet. We willen meneer Kooistra en de zijnen manen om hun verantwoordelijkheden te nemen."

'Gaat niet goed met Big Bazar'

Bij een rondgang langs de verhuurders van de andere zes panden in Drenthe blijkt dat de meesten niet inhoudelijk in willen gaan op hun eigen situatie met Big Bazar. "Het is algemeen bekend dat het niet zo goed gaat met Big Bazar", zegt een van de verhuurders. "Met grote bedrijven is het niet makkelijk om een individuele oplossing te vinden, er is een integrale oplossing nodig. Ik verwacht dat ze het niet lang meer volhouden."