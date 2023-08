Tiki-taka in Assen: FC Amboina keert terug in amateurvoetbal

De Molukse voetbalvereniging FC Amboina uit Assen gaat na drie jaar weer competitie spelen. De club hield in 2020 op te bestaan, omdat er te weinig draagvlak bestond om de vereniging in leven te houden. Tot nu, want een nieuwe groep vrijwilligers zet de schouders eronder en heeft drie seniorenteams ingeschreven voor het nieuwe seizoen

De club heeft groen licht gekregen van de KNVB en telt op dit moment 55 leden. De voetballers trainen op de velden van voetbalvereniging LTC in Assen. Daar staat ook hun eigen clubhuis.

'Lekker voetballen'

Een van de initiatiefnemers die de club nieuw leven in blaast, is kersvers voorzitter Genaro Hattu. "Een aantal jaar geleden ben ik hier komen voetballen, dat is in 2020 opgehouden. Maar ik voetbalde altijd met veel plezier bij Amboina en dat wilden we met een aantal jongens graag weer terugbrengen."

En dat plezier zit vooral in het gevoel dat de spelers krijgen als ze het blauwe shirt van FC Amboina weer aantrekken. "Het is moeilijk te beschrijven wat je voelt als je het shirt aantrekt. Maar als Molukker geeft het veel waarde om voor een Molukse club te voetballen." Maar ondanks dat het van origine een Molukse club is, is iedereen er welkom. "De huidige club is een combinatie van Molukse jongens en jongens vaneen andere afkomst. Het is een beetje multicultureel. Maar iedereen is welkom bij ons", aldus Hattu.

Leden aantrekken en houden

De nieuwe voorzitter hoopt dat er meer leden bij de club komen, nu ze kunnen zien hoe goed het loopt. "We proberen dit vol te houden en hopen dat meer mensen volgen en zich aansluiten. Zodat we lang kunnen blijven bestaan en lekker kunnen voetballen."

Gisteravond stond de eerste training op het programma en iedereen keek er naar uit. "We hebben lang niet gevoetbald en dan heb je daar gewoon weer zin in. Om samen plezier te beleven en vooral om lekker met de mensen en je vrienden een team te vormen. En daarbij een balletje trappen", lacht Hattu.