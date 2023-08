Na drie geannuleerde optredens staat het Noord Nederlands Orkest eindelijk op Lowlands

Nadat het orkest bekomen was van de eerste teleurstelling werd al gauw toegezegd dat ze dit jaar opnieuw welkom zijn. "En daarom staan we nu dus hier", zegt Kremer tijdens de repetitie. "Dit jaar zijn we met alleen maar Nederlandse solisten, met grote carrières over de hele wereld." Dat ze nu op de zaterdag optreden in plaats van op zondag, geeft het NNO de zekerheid dat ze niet weer in de knel komen met de opbouw van de hoofdact.