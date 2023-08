Vrijwilligers renoveren met kurk en penselen ruim 2000 graven in Meppel: 'Er zijn nog wel 500 aan de beurt'

Hij is er al vanaf het begin bij betrokken. Dus zijn er al heel wat graven door zijn handen gegaan. Hoeveel, dat weet hij al niet meer. In het begin wilde hij het nog wel bijhouden, welke graven hij had gedaan. "Maar als je een poosje bezig bent, vergeet je dat. Dat is niet meer bij te houden." Maar sommige graven blijven hem wel bij.

"Ik was een keer met een klein kruisje bezig. Toen dacht ik: daar ligt een kolonel of zoiets. Toen ik klaar was, bleek dat het om een jongetje van drie jaar te gaan. Dat is wel erg. Dat doet je wat, van zulke leeftijden. En wat mij ook bijblijft is dat de mensen hooguit 70 jaar werden, 75 een keer. Dan was het gebeurd toen. Met de gezondheidszorg zijn we nu dus op de goede weg."