Oldtimerdag Ruinerwold groeit uit jasje: mogelijk deelnemerslimiet

Meer deelnemers, welke organisatie wil dat eigenlijk niet? Dat geldt niet voor het Oldtimerfestival Ruinerwold, dat zaterdag voor de 29e keer wordt gehouden. Het evenement loopt tegen zijn grenzen aan. "Daarom overwegen we een limiet voor het aantal deelnemers in te stellen", zegt voorzitter Edwin Weide.

Voor corona was het evenement al populair, met ruim 1.400 deelnemers. Na corona werd het vorig jaar nog drukker. Weide: "We dachten dat dat een uitzondering was. Maar de voorinschrijvingen schieten dit jaar door het dak. We zitten nu al op 1.500 deelnemende voertuigen. Bovendien komen er op de dag zelf ook altijd nog enkele honderden inschrijvingen bij."

Auto's, trekkers, motoren, maar ook solexen, vrachtwagens en een enkele fiets. Het aanbod aan oudjes is elk jaar breed. Ze komen uit heel Nederland en zelfs uit Duitsland. "We zitten nu op het punt dat we ons afvragen: kan het dorp dit nog aan? Past het allemaal op ons terrein en hoe gaat dat met de toertocht? Zestig tot zeventig procent doet hier doorgaans ook aan mee. Maar het moet wel veilig zijn, ook voor andere weggebruikers."