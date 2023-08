Brand in woning bij bedrijventerrein Ruinerwold snel onder controle

Op een bovenwoning aan de Westerweiden, op bedrijventerrein Hoge Akkers in Ruinerwold, woedde vannacht kort een uitslaande brand. Dankzij inzet van meerdere brandweerkorpsen is de brand nu onder controle. Er zijn geen gewonden.

Even na 00.30 uur ontving de brandweer melding over de brand, waarna korpsen uit Havelte, Meppel, Hoogeveen, Ruinen en De Wijk-Koekange te hulp schoten. Het vuur was vervolgens snel onder controle.