Nieuwe bestuursleden en vrijwilligers halen BSVV uit de problemen

De club luidde in een persoonlijke uitnodiging voor de vergadering van afgelopen dinsdag de noodklok over het gebrek aan bestuursleden en vrijwilligers. 'Cruciale functies zijn niet bezet of onderbezet', viel in de uitnodiging te lezen. Te veel taken moesten de afgelopen periode worden gedaan door te weinig mensen.

Vier nieuwe bestuursleden

Dinsdag zijn tijdens de ledenvergadering vier nieuwe bestuursleden benoemd. BSVV zoekt nog wel een voorzitter. Als die ook gevonden is, dan is het bestuur van de club weer voltallig. Ook hebben zich tijdens de vergadering meerdere vrijwilligers gemeld om belangrijke taken op te pakken.

'Wij kijken als bestuur terug op een succesvolle ledenvergadering die een goede basis legt voor de continuïteit van de vereniging', schrijft de club op haar website.

