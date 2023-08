Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Platenbeurs in Grolloo

Het Cuby Museum organiseert voor de eerste keer een platenbeurs. Dat gebeurt zondag aan de Voorstreek in Grolloo, naast de voormalige woonboerderij van Harry Muskee waar nu het museum is gevestigd.

In een vroegtijdig stadium meldden zich al tientallen standhouders voor de verkoop van vinyl singels, LP's, CD's en andere muziek gerelateerde producten, zoals T-shirts, caps, posters en boeken. De aangeboden muziekdragers bieden een repertoire van smartlappen tot rock en van Bach tot blues. Vele genres staan in de schappen bij de verkopers, kondigt het Cuby Museum aan.

Zomerse Zeewierdagen

In het Miramar Zeemuseum in Vledder kun je kennismaken met zeewier. Wat is zeewier en waar smaakt het naar? Het natuurhistorisch museum heeft allerlei manieren verzonnen om zeewier aan de man te brengen. Er zijn zondag twee instapmomenten - 14.00 uur en 15.30 uur - voor zeewierliefhebbers of mensen die de groene waterplant beter willen leren kennen.