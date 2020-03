Bouw grootste zonnepark gestart ondanks ruimtegebrek elektriciteitsnet

De Pfas-problematiek raakt het project ook niet, evenals het stikstofprobleem. "In de grond is de waarde 0 gemeten als het gaat om Pfas. En stikstof is ook geen issue omdat we niet in de buurt van Natura-2000 gebied zitten", is de uitleg van Ben Timmermans van Avitec, de andere initiatiefnemer.

Solarfields en Avitec werken sinds 2017 samen aan het project en hebben ieder een aandeel van 50 hectare.

Geen bezwaar omgeving

Een deel van het zonnepark komt in de vloeivelden van Avebe, waar een deel van het jaar tot wel 2,5 meter water in kan staan. "We zetten panelen meer dan 2,5 meter hoger zodat water eronder kan blijven en we dus een mooie dubbelfunctie realiseren", aldus Pijlman.

De omwonenden kijken tegen dezelfde wal aan die er al is: de dijk van de vloeivelden. Er is dan ook geen enkel bezwaar binnengekomen tegen het zonnepark.

In het gebied komen ook al mega-grote windmolens te staan. Is dat niet een te grote belasting voor het gebied? "Het is misschien wel wat veel met de windmolens erbij. Maar uiteindelijk zorgt het zonnepark ervoor dat er schonere energie komt. Dus dat het dan bij ons in de tuin is, so be it", zegt omwonende Jesse Trip.

