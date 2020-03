Technasium: leerlingen verzinnen slimme en technische oplossingen

Dat kon van alles zijn: van het recyclen van plastic tot het optimaliseren van apps. Het groepje van Rosalie Stoter ontwierp een brokjesdispenser voor gehandicapte mensen met een hulphond. De opdracht kwam van Hulp Hond Nederland.

Hondenbrokje

"We hebben dit gemaakt voor mensen die weinig kunnen met hun handen", legt Rosalie uit. "Het is voor hen heel moeilijk te hond te belonen op momenten waarop dat juist heel belangrijk is. Met deze dispenser kan de cliënt met één druk op de knop een brokje geven.'

Het Technasium is een onderwijsrichting op het havo en vwo. Naast het reguliere onderwijs werken leerlingen een jaar lang in teamverband aan een opdracht waar de praktijk écht iets aan heeft. In Drenthe zijn vijf scholen die de onderwijsvorm aanbieden.

Medicinale koelbox

Anton Bosscher en zijn team maakten een herontwerp voor een medicinale koelbox waarin organen vervoerd kunnen worden. "Het vorige design was niet compact genoeg", ligt hij toe. "De box moet achter in een busje passen. Dat lukt met dit ontwerp. Het is breder, in plaats van hoger."

Vanavond mogen de leerlingen hun ontwerpen en onderzoeken presenteren aan de opdrachtgevers. Rosalie en Anton zijn daar niet zenuwachtig over. 'Ik ga ervan uit dat dat ze tevreden zijn met het werk dat we geleverd hebben', besluit Rosalie.