Geertje Hoekstra stopt na dit seizoen bij DOS'46

Eerder deze week maakten Harjan Visscher en Marieke Klaver al bekend dat ze DOS'46 na dit seizoen verlaten.

Hoekstra kwam in 2014 over van LDODK/Rinsma Modeplein, nadat ze eerder uitkwam voor Nic. en haar eerste club Quick'21 uit Oudega. Bij Nic. maakte ze al op zestienjarige leeftijd haar eerste minuten in de Korfbal League.

In haar debuutseizoen in Nijeveen promoveerde ze met DOS'46 naar de Korfbal League. In het seizoen erop liep ze een zware achillespeesblessure op, maar ze vocht zich terug en won vorig seizoen met DOS'46 de veldtitel en dit seizoen de Supercup.

'Moeilijke beslissing'

Hoekstra, die alle nationale jeugdselecties doorliep, Jong Oranje haalde en tijdens twee Korfbal Challenges uitkwam voor TeamNL Korfbal: "Ik heb de knoop doorgehakt om te stoppen met korfbal. Een beslissing waarvan ik ook gezien mijn maatschappelijke loopbaan voelde dat die eraan zat te komen, maar ook een beslissing die ik toch elke keer weer voorzichtig wist uit te stellen. Nu is het dan toch zover. Na zoveel jaren (als speelster) afscheid nemen van een club die me zeer dierbaar is, was een moeilijke beslissing maar het is tijd om mijn focus te verleggen."

Ze vervolgt: "Ik ben iedereen binnen DOS'46 enorm dankbaar voor de vele mooie sportmomenten die we samen hebben beleefd (en nog gaan beleven), maar ook zeker voor de vele vriendschappen die er zijn ontstaan. DOS'46 is een club die gedragen wordt door onder andere de grenzeloze inzet van vele vrijwilligers, supporters en spelers die op alle niveaus actief zijn. Dit maakt dat ik met trots terugkijk op een fantastische tijd als speelster van DOS'46 1."