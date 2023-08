Ploggen en plandelen: 't Nije Hemelriek weer brandschoon na opruimactie

"Helaas zijn er mensen die hun eigen afval niet opruimen of meenemen. Ze gooien het niet in de prullenbakken, terwijl ze er wel zijn." Kanninga haalt sigarettenpeuk na sigarettenpeuk tussen het zand vandaan. Eén keer per maand organiseert ze een zogenaamde plog- of plandelactie: plastic oprapen terwijl je aan het joggen of wandelen bent.