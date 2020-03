Opgestapte PLOP-wethouder Janna Booij terug als raadslid in Assen

Raadslid Dik zal in elk geval de komende vier maand vervangen worden door Booij, wegens langdurige ziekte. Die tijdelijkheid kan drie keer verlengd worden.

25 jaar actief

Janna Booij is daardoor weer terug in de raadsbankjes, waar ze ook jarenlang voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft gezeten. Ze was eerst raadslid, werd daarna fractievoorzitter, en de laatste tijd, tot een half jaar geleden, was ze wethouder.

Janna Booij is al meer dan 25 jaar actief bij PLOP betrokken. Eerst als bestuurslid, later als partijvoorzitter, en vervolgens in de raad. Toen Stadspartij PLOP na de verkiezingen opnieuw in het college kon komen, werd ze in mei 2018 wethouder van Assen. Maar september vorig jaar eindigde dat avontuur voor haar alweer. Stadspartij PLOP stapte toen uit onvrede uit de Asser coalitie. De fractie kon zich niet meer vinden in het collegebeleid van de partners ChristenUnie, GroenLinks en VVD. Booij moest toen ook weg. Daarmee raakte Assen binnen een half jaar een derde wethouder kwijt.

Even vier vrouwen

De provinciehoofdstad had toen net, sinds juli, vier vrouwelijke wethouders, wat uniek was. Want niet eerder was er in ons land een provinciehoofdstad met een college, dat louter uit vrouwelijke wethouders bestond.

Naast Booij zat Harmke Vlieg voor de ChristenUnie in het college. Karin Dekker was in januari door GroenLinks vanuit Groningen naar Assen gehaald, en Mirjam Pauwels (VVD) kwam op 11 juli over vanuit de gemeente De Wolden. Maar het vrouwelijke kwartet in Assen was van korte duur met het vertrek van PLOP-wethouder Booij, ruim twee maand later.

Inmiddels heeft Assen er in januari twee mannelijke wethouders voor teruggekregen, met Bob Bergsma (D66) en Jan Broekema (SP).