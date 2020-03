Man uit Coevorden de cel in na overval met dubbelloops jachtgeweer

Voor het overvallen van een Chinees restaurant in Dedemsvaart heeft de rechtbank in Zwolle een man uit Coevorden veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel (tien maanden voorwaardelijk). Ook moet hij zich verplicht laten behandelen voor psychische problemen en zijn drugsverslaving.

De 38-jarige man drong op de avond van 13 november met een bivakmuts op en een dubbelloops jachtgeweer in de hand het restaurant binnen en eiste geld. "Vul die tas of ik schiet je neer", riep hij naar de restauranteigenaar. Met de ruim 1100 euro ging hij er vandoor.

Geld vergokt

Een getuige gaf informatie door over de auto waarin de man was gestapt. Uiteindelijk werd hij, na een Burgernetmelding, aangehouden in een park in Dedemsvaart.

De Coevordenaar, die sindsdien vastzit, vertelde tijdens de rechtszaak dat hij wanhopig was. Hij zat thuis met een burn-out en had een paar dagen voor de overval veel geld verloren in een casino.

Erg geschrokken

De man heeft een lagere straf gekregen dan tegen hem was geëist: het Openbaar Ministerie eiste twee weken terug drieënhalf jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De rechtbank hield er rekening mee dat de man erg geschrokken is van wat hij heeft gedaan en zelf in de gevangenis al met een behandeling is begonnen. Ook is hij nooit eerder veroordeeld voor een overval.

