Assen geeft signaal af: vluchtelingenkinderen Lesbos welkom

Assen geeft een signaal af naar de staatssecretaris van asielzaken. De provinciehoofdstad is bereid alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen die op Lesbos onder erbarmelijke omstandigheden in een vluchtelingenkamp verblijven.

Een motie hierover van GroenLinks is vanavond door een raadsmeerderheid aangenomen: 21 stemmen waren voor, 6 stemmen tegen. De tegenstemmers waren VVD en Stadspartij PLOP.

Humanitaire ramp

Volgens fractievoorzitter Hans Marskamp van GroenLinks is op het Griekse eiland Lesbos een humanitaire ramp gaande. "Een grote groep alleenstaande en zeer kwetsbare kinderen is hiervan het slachtoffer. We willen dat de gemeente Assen zich bereid verklaart, wanneer Nederland besluit een deel van deze kinderen op te vangen, dat ook Assen hieraan meewerkt en verantwoordelijkheid neemt", aldus de motie. Deze boodschap moet het college overbrengen aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol.

Steentje bijdragen

Tot op heden wil het kabinet geen gehoor geven aan de oproep van enkele vluchtelingenorganisaties, om 500 verweesde kinderen in Nederland op te vangen. Volgens Stadspartij PLOP bloedt ook 'het hart van de fractie' bij het zien van de schrijnende beelden. "We juichen het ook toe als Assen zijn steentje bijdraagt, wanneer die kinderen deze kant opkomen. Maar er is nog geen kabinetsbeslissing en het past ons niet druk erop te zetten richting het kabinet", aldus fractievoorzitter Henk Santing.

Raadslid Bert Homan van de VVD noemde de motie 'uiterst sympathiek'. "Maar is landelijke politiek. Er wordt zelf internationale politiek bedreven over ruggen van kinderen. Maar wij willen niet meegaan in de trend om druk uit te oefenen op de landelijke regering. Als je druk wil uitoefenen op Den Haag, doe dat dan via de partijlijnen. We moeten ons als raad niet bemoeien met landelijke politiek."

In spiegel kijken

Burgemeester Marco Out beloofde het Asser signaal rond de verweesde vluchtelingenkinderen 'uiteraard bij de staatssecretaris onder de aandacht te brengen'. Maar hij tekent daarbij wel aan, dat Assen al veel voor asielzoekers doet. "En daar zouden die andere gemeenten eens een voorbeeld aan moeten nemen", zegt Out geërgerd.

"We hebben in Assen één van de grootste azc's (1000 asielzoekers) met het minste gedoe. En als het allemaal zover komt, en die weeskinderen komen deze kant op, dan gaan we als Assen zeker meedoen. Maar het moet me van het hart, dat gemeenten zich ook eens wat meer zouden moeten inzetten voor vestiging van reguliere azc's." Volgens Out schieten die gemeenten 'hopeloos tekort' in het huisvesten van asielzoekers. "Kijk maar eens naar de noodopvang die ze in het WTC Expo in Leeuwarden willen maken, met 600 bedden. Die zou er niet voor niks komen. Er is geen plek in de azc's, die zitten vol."

Volgens Out zouden die andere gemeenteraden, die het hardst roepen dat ze verweesde kinderen nu wel willen opvangen, 'vooral zelf eens goed in de spiegel moeten kijken'. "Als u iemand uit die gemeenten tegenkomt, spreek ze erop aan", was zijn oproep.

Andere steden

Leiden, Amsterdam, Den Haag en Wageningen hebben zich de afgelopen dagen al bereid verklaard, om tientallen verweesde kinderen uit Griekse kampen een veilige opvangplek te geven. Vijf Europese landen, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal, Finland, willen wel 2.500 minderjarigen opvangen. Maar Nederland wil dat vooralsnog niet.

Staatssecretaris Broekers-Knol verklaarde al eerder 'dat ook haar de beelden aangrijpen'. Maar of het echte vluchtelingen zijn, is volgens haar niet in kaart gebracht. Ook niet of ze echt verweesd zijn. De vrees is dat er nog familieleden achter zitten, die de kinderen vervolgens na willen reizen. En dat wil het kabinet voorkomen.

Waar de motie in Assen het wel haalde vanavond, mislukte dat dinsdag in Westerveld

