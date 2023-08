Meer ongelukken bestelbusjes veranderen werk schadeherstellers: 'Ze rijden alles aan gort'

Bestelbusjes zijn bovengemiddeld vaak betrokken bij ongelukken, ziet het verkeerswetenschappelijk instituut SWOV. Sommige schadeherstelbedrijven in Drenthe zien hun reparaties veranderen. Anderen houden ze juist zo ver mogelijk buiten de deur. "Oneerbiedig gezegd is het oplappen. Zo willen we niet werken."

Sinds deze week rijden er één miljoen bestelbusjes rond in Nederland, meldde het AD vandaag. Het passeren van die grens, baart Veilig Verkeer Nederland (VVN) zorgen. Want deze bedrijfsauto's zijn vaak betrokken bij opmerkelijke ongevallen, zegt een woordvoerder van VVN tegen het AD . "Frontale botsingen zonder dat er sprake is van een inhaalmanoeuvre, kop-staartbotsingen met stilstaande voertuigen, flankbotsingen met overstekende voertuigen."

Mensen achter het stuur

Volgens VVN zijn het niet zozeer de bestelbusjes zelf die voor gevaarlijke situaties zorgen, maar de mensen achter het stuur. Zo zijn de chauffeurs bijvoorbeeld bezig met andere zaken achter het stuur, zijn ze vermoeid of proberen ze tijd in te lopen op hun planning.

Bij Sander Nieuwenhuis staan sinds twee jaar zo'n tien tot vijftien procent meer bestelbusjes op de hefbrug in zijn garage. Hij is eigenaar van Autoschade Herstel Nieuwenhuis in Westerbork en herkent de problematiek. Nieuwenhuis repareerde een tijd schades voor bestelbusjes van bezorgservice DHL.

"Dat waren er echt heel veel. Maar dat is ook wel logisch, er wordt allerlei volk op die busjes gezet. Vroeger zette je mensen die kort hun rijbewijs hebben niet op zulke busjes, maar met personeelstekort wel. De pakketjes moeten toch bezorgd worden."

'Onbenullige schades'

Inmiddels repareert Nieuwenhuis niet meer voor DHL, maar ook nu nog ziet hij vaker bestelbusjes met schade. "Het gaat om onbenullige schades, zoals dorpels en onderkanten." Vooral botsingen met vaste objecten waar geen ander verkeer bij betrokken is, vermoedt hij.

Voor Gert Bazuin, die eigenaar is van Autoschade Bazuin in Beilen, is dat de reden dat hij geen aanbesteding aangaat voor reparaties van bestelauto's van koeriersdiensten. "Die rijden alles aan gort, van dorpel tot dak. Alles wat je niet kunt zien, gaat kapot." En vooral de tijdsdruk in het herstel bevalt hem niet. "De bedoeling bij dit soort diensten is dat de auto's een beetje netjes eruit zien en zo snel mogelijk weer de weg op moeten. Oneerbiedig gezegd is het oplappen. Zo willen we niet werken."

Meer dan vijf jaar geleden

Maar ook buiten de schades van de koeriersdiensten om, ziet hij meer bestelbusjes in zijn garage. "Dat is zeker tien procent meer dan vijf jaar geleden." Volgens hem neemt het aantal schades daarvan automatisch toe: "Heb je meer busjes, dan heb je ook meer schades."

Agnes Ter Veer van Autoschade Ter Veer in Smilde herkent dat beeld niet. Zij geeft aan dat het beeld over de jaren heen hetzelfde is, net als Schadenet Assen. Zo'n kwart van de schades die Schadenet Assen herstelt, zijn van bestelbusjes van koeriersdiensten.

Pizza-auto

"Binnen Schadenet Assen heb ik niet de indruk dat dat toeneemt", zegt vestigingsmanager Martin van Veen. Waar hij wel een verandering in ziet, is de toename van kleine bezorgauto's. "Personenauto's waar pizza's of sushi mee wordt bezorgd. Die auto's zie ik wel steeds vaker met schade."