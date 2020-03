Steun voor motie: Assen onderzoekt vuurwerkshow met Oud & Nieuw

Dat er ook een vuurwerkverbod moet komen in Assen, die omstreden eis is uiteindelijk geschrapt. Maar er komt wel een onderzoek, om te kijken of een grote vuurwerkshow mogelijk is, in combinatie met een Oud & Nieuw-feest.

Een motie van GroenLinks, voor zo'n feest met vuurwerk, haalde het gisteravond in de raad, met 20 voor- en 7 tegenstemmen. PvdA, 50PLUS en Lijst Deen hadden hem mede ingediend.

Gevaar voor eigen leven

GroenLinks vindt de vuurwerkoverlast al jaren een probleem, en wil het veiliger en gezelliger maken voor iedereen. Fractievoorzitter Hans Marskamp wil naar een feest met een professionele vuurwerkshow, omdat er de afgelopen jaarwisseling weer veel vuurwerkslachtoffers vielen. Ook is voor miljoenen euro schade veroorzaakt. "En politie, brandweer en ambulancemedewerkers moeten vaak hulp verlenen met gevaar voor eigen leven, omdat ze vuurwerk naar hun hoofd krijgen", aldus fractievoorzitter Hans Marskamp.

Aantasting milieu en dierenleed

Het massale consumentenvuurwerk, dat door Jan en alleman wordt afgestoken, zorgt volgens GroenLinks ook een forse aantasting van het milieu, door onder meer fijnstof en CO2. "Elke jaarwisseling ontstaat er bijna een maandlang veel leed en stress bij dieren in de natuur, op onze kinderboerderijen en bij huisdieren. Meer dan de helft van de jaarlijkse vuurwerkslachtoffers blijken onschuldige omstanders te zijn. En mensen met COPD of astma kunnen geen Nieuwjaar vieren zonder ademhalingsproblemen", zegt Marskamp.

Veilig feest

Hij wil dat de gemeente Assen samen met inwoners, ondernemers, team Handhaving, politie en maatschappelijke organisaties onderzoekt wat er nodig is om vanaf de jaarwisseling 2021-2022 een Oud & Nieuw-feest te organiseren. "Zodat we samen er een veilig feest van kunnen maken met desgewenst een vuurwerkshow, georganiseerd door professionals, om zo toch de traditie om met vuurwerk het nieuwjaar in te gaan in ere te houden."

De motie was door GroenLinks-fractievoorzitter Hans Marskamp in eerste instantie bedoeld als opmaat naar een totaal vuurwerkverbod met de jaarwisseling 2021/2022. Maar dat stuitte op te veel weerstand, vooral omdat handhaving door politie in de al drukke nacht niet haalbaar is. Vooral de VVD was daar kritisch op. De partij was bang voor de inzet van extra handhavers, en daardoor veel meer kosten. Na het schrappen van een algemeen vuurwerkverbod, kreeg GroenLinks zelfs de VVD mee met de motie.

Knetter ingewikkeld

SP, Stadspartij PLOP en CDA stemden uiteindelijk tegen. Stadspartij PLOP en SP vinden het vuurwerkprobleem vooral een landelijke zaak, waar Assen zich niet mee moet bemoeien.

Volgens burgemeester Marco Out is de hele toestand rond het verbod op knalvuurwerk 'knetter ingewikkeld' voor alle gemeenten. "Die handhaving, dat wordt nog heel complex. Je moet straks alle verloven intrekken, om die handhaving te regelen van verboden stukken vuurwerk. Voor de zomer moeten we een actieplan hebben."

Vervolgens bekijkt Out 'rustig' in hoeverre een feest met vuurwerk in Assen geregeld kan worden. "Ik ben in elk geval blij dat het niet komende jaarwisseling al moet, dus we hebben even de tijd."