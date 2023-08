Machiel de Vos kiekt alle duiventillen van Nederland: 'Het is mijn missie'

Het huisje staat op enige afstand van het landhuis op het landgoed. Het is een klassieker, volgens De Vos. "Het leuke is dat er aandacht aan kleine details is besteed, zoals de afwerkingen die we hier zien. Een bord dat leuk beschilderd is en het torentje dat bovenop staat. Het is toch een leuk stukje architectuur."

'Jaren gaan tellen'

Het fotograferen van duiventillen is begonnen als hobby, maar is voor De Vos nu veel meer dan dat. "Het is een missie geworden. Want ik wil graag laten zien wat er in Nederland nog te zien is van de cultuurhistorie van de duiventillen. Ik prijs me gelukkig dat ik dit nog kan doen want de jaren gaan wel tellen."