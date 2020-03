Topstuk voor Veenkoloniaal Museum dankzij gulle gever

Het Veenkoloniaal Museum in Veendam heeft een topstuk binnengehaald waarop Willem Albert Scholten staat geportretteerd. Het is in de negentiende eeuw geschilderd in opdracht van de hoofdpersoon zelf. Hij wordt afgebeeld als een vrek.

Op het schilderij zien we Scholten over het Amsterdamse IJ glibberen dat is dichtgevroren met grote blokken ijs. Daar tussendoor vaart een sloep met zo'n twintig mensen aan boord. Scholten weigerde 2 gulden te betalen om met de sloep de overtocht te wagen, omdat deze reis normaal slechts 2 dubbeltjes kostte. Daarop besluit hij zelf de overtocht te wagen, maar loopt daarbij in een wak.

Gulle gever

"Dit schilderij hoort er gewoon bij", zegt museumconservator Elise Ditmars. Ze vond het stuk bij een handelaar in Ede. "En gelukkig hebben we een groot aantal particulieren die hier aan meebetalen." Een gulle gever heeft het grootste gedeelte van de aanschafprijs (65.000 euro) betaald, maar wie dat is blijft geheim.

Scholten was een industrieel in de negentiende eeuw. Hij was grootgrondbezitter in grote delen van Drenthe en Groningen en bezat op zijn hoogtepunt 24 fabrieken. Hij verdiende zijn geld met aardappelmeel, strokarton en turfstrooisel. Scholten is een van de grondleggers van de Holland America Lijn en aardappelverwerker Avebe. Overigens is het dorp Klazienaveen vernoemd naar Scholtens vrouw Klaassiena Sluis.