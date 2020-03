Impact lerarentekort op leerlingen in het speciaal basisonderwijs groot

Is het voor een reguliere school al lastig om vervanging te vinden als een leerkracht uitvalt, is dit voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs nog lastiger. En de impact op leerlingen is vele malen groter. "Binnen het reguliere basisonderwijs heeft een relatief klein deel van de leerlingen extra zorg nodig. Op de Meander hebben alle leerlingen een handelingsplan waarin beschreven staat wat zij nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen," vertelt Henk Westerhof.

Geen invallers

In het speciaal basisonderwijs kan niet iedereen voor de klas staan. ''Kinderen zitten hier op school omdat ze hulpvragen hebben op het gebied van leren en gedrag. Ze zijn afhankelijk van structuur en de wijze waarop de ondersteuning door de leerkracht wordt vormgegeven. Dat vraagt uiteraard gedegen kennis van de hulpvragen van de leerlingen en de wijze waarop zorg- en begeleidingsvragen in groeps- en handelingsplannen gerealiseerd moeten worden."

Voor invallers betekent dit ook andere vaardigheden. Westerhof: "Dit zijn competenties die lastig te omschrijven zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als: respect, begrenzen, negatief gedrag kunnen negeren maar bovenal betrokken zijn. Om al deze leerlingen met verschillende hulpvragen in een groep goed te kunnen begeleiden is een zeer intensieve en complexe aangelegenheid. Daarnaast is specialistische scholing van collega's voorwaardelijk om recht te doen aan wat nodig is. Als een leerkracht dus ziek is, vind dan maar een vervanger met deze kwalificaties en competenties."

Voor de leerlingen is een nieuwe leraar een grote verandering. Daarom laat Westerhof het liefst iemand van zijn eigen school invallen. "Je laat dan soms een onderwijsondersteuner voor de klas staan of een leerkracht die op die dag geen lesgevende taken heeft of vrij is. Maar stel dat ik dat niet kan realiseren en ik uit een onderwijs invalpoule iemand uit Tweede Exloërmond oproep, dan weet ik dat het niet gaat werken. Die leerkracht heeft wellicht helemaal geen ervaring heeft met de SBO-leerlingen en dan gaat het absoluut niet werken". Het afbreukrisico voor die betreffende leerkracht en al helemaal voor de leerlingen is dan groot, daarnaast kan het zorgen voor veel nawerk. Dus zegt de schooldirecteur: "Ik stuur in het belang van de leerlingen in zo'n situatie liever een groep naar huis."

Lerarenmeldpunt

Op de website van RTV Drenthe kunnen scholen, ouders of leerkrachten melding maken van wat er gebeurt als een leraar ziek is. Meerdere meldingen kwamen er binnen over het speciaal onderwijs. Geluiden uit het meldpunt: 'leerlingen worden verdeeld over andere klassen', 'leerlingen krijgen les van een stagiair en onderwijsassistent', 'leerlingen moeten thuis blijven', 'het is moeilijk om aan geschikt personeel te komen', 'ambulant personeel moet bijspringen.'

Deze maatregelen, zoals een andere leerkracht, een ander lokaal of een andere groep, heeft impact op de leerlingen in het speciaal onderwijs. "Die kinderen hebben een vervelende dag. Het geeft onrust," aldus Westerhof. Zo hebben kinderen hun eigen leervragen en op basis daarvan begeleiding. Westerhof: "De kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Maar als de ondersteuner invalt voor een andere groep, dan missen de andere leerlingen die extra begeleiding."

'Ik laat mijn kind thuis'

De impact is op sommige kinderen zo groot dat soms thuisblijven een betere optie lijkt dan toch naar school gaan. Westerhof: "Er is een deel van de ouders die heeft gezegd: Henk, als je geen vervanging kan vinden dan houd ik mijn kind thuis." Dit omdat het meer onrust voor het kind geeft om naar school te laten gaan, dan om het kind thuis te houden. Je haalt een kind uit zijn structuur."

Dat ziet ook Rudie Veenendaal, vader van Ruben (10). Ruben gaat naar SBO De Meander omdat hij een taalontwikkelingsstoornis heeft. "Dit zorgt ervoor dat hij soms slecht verstaanbaar is." Voor Ruben is het lastig om te vertellen hoe het is als er een andere leerkracht voor de groep staat. "Als klassen zijn verdeeld dan hoort een kind dat thuis te vertellen, maar voor Ruben is dit lastig," aldus Veenendaal.

Zelf zou Veenendaal Ruben niet thuis houden, maar hij hoort die geluiden van andere ouders wel. "Als ik het puur voor Ruben bekijk dan zou ik hem niet thuis willen houden. Als ik het bekijk vanuit de docent die een lesdag heeft die eigenlijk niet doorgaat of andere leerlingen, dan begrijp ik heel goed dat je je kind thuis houdt en die geluiden hoor ik ook."

Ontwikkeling van de kinderen

Zorgen zijn er wel en er wordt ook over gepraat, laat Veenendaal weten. De kinderen krijgen ondersteuning en werken in kleine groepen. Daarnaast hebben ze onderwijsassistenten. Bij een zieke leraar wordt hier een beroep op gedaan en dit heeft invloed op de kinderen.

Dilemma's

Een ander probleem waar directeur Westerhof mee kampt is het overvragen van personeel. "Ik overvraag mijn personeel soms ontzettend. Het is echt een enorm probleem," aldus de directeur. Is er een leerkracht ziek, dan komt er een andere leerkracht op zijn of haar vrije dag naar school. En dat vraagt veel van het personeel. En de toekomst? "Ik ben geen doemdenker. Maar ik denk dat de lerarenstakingen die er nu zijn er niet voor niets zijn. Het onderwijs staat zwaar onder druk en als er niet voldoende personeel is dan wordt het veel erger. Vergis je niet, mijn personeel is heel belangrijk voor de kinderen," aldus Westerhof.

In december startte RTV Drenthe een meldpunt. Ouders, scholen of leerkrachten kunnen het hier zelf melden als een leerkracht ziek is en wat er dan gebeurt.

