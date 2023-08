Sauna Thermen Zuidwolde failliet verklaard

Sauna Thermen Zuidwolde heeft definitief de deuren gesloten. Gisteren heeft de rechtbank in Assen het bedrijf failliet verklaard, dat sinds 1 juli 2019 werd gerund door pandeigenaar Jan van Egten en zijn vrouw Jeannette van Putten. "We zijn op een zeer ongelukkig moment begonnen."

Volgens Van Putten zijn er drie belangrijke factoren die tot het huidige faillissement hebben geleid. "We hebben vier jaar lang onze ziel en zaligheid erin gelegd, maar hebben de strijd verloren van corona, de gestegen energieprijzen en personeelstekort."

In 2019 ging de sauna bij Zuidwolde ook al failliet, korte tijd later besloten Van Egten en Van Putten de exploitatie zelf te gaan doen.

Voorschot vier keer zo hoog

Als gevolg van corona moest de sauna in de eerste jaren meerdere perioden de deuren sluiten. Daar kwamen de gestegen energieprijzen in het begin van het jaar nog overheen. "Dit jaar is ons energievoorschot bijna verviervoudigd, van 4.000 naar 15.000 euro", legt Van Putten uit. "Bedrijven die al langer bestaan hebben de kans gehad om te verduurzamen en reserves op te bouwen, maar die tijd hebben wij niet gehad. Als sauna zijn de energiekosten bepalend."

Daar kwam ook nog bij dat steeds meer personeel ontslag nam in de afgelopen jaren bij de sauna. "Ze wilden niet meer in de weekenden werken of hadden een andere baan gevonden", zegt Van Putten.

Acties helpen niet

"Uiteindelijk zijn we dit jaar begonnen met acties, maar met deze opbrengsten konden wij de energierekening niet dekken." Sauna Thermen Zuidwolde is volgens Van Putten niet de enige sauna met problemen.