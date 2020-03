Lege schappen, maar ook nuchterheid in Drenthe

Op dit moment zijn er veertien mensen in Drenthe besmet met het coronavirus (COVID-19). Gisterenmiddag en vanochtend zijn daar geen nieuwe besmettingen bijgekomen.

Supermarkten

In de Albert Heijn in Paterswolde waren gisteravond lege schappen te zien. Vooral de pakken melk en toiletpapier vlogen de winkel uit. Ook bij de Albert Heijn in Sleen gaat het hard met het wc-papier. Bij de Jumbo in Assen en Hoogeveen is dat beeld niet anders. Ook daar gaat het vooral hard met het toiletpapier, maar ook producten als pasta en paracetamol zijn in trek.

Lege schappen bij Albert Heijn Paterswolde

Bij bakker Herman Schepers in Sleen gaan veel borden over de toonbank. Mensen die van plan zijn om voor het weekend extra brood te bestellen, worden aangeraden om dat vandaag nog te bestellen.

Horeca

De horeca wordt keihard geraakt door de problemen rond het coronavirus. Volgens cijfers van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het aantal annuleringen met 48 procent gestegen, terwijl het aantal nieuwe reserveringen uitblijft.

Uit onderzoek van KHN onder bijna 4000 horecaondernemers blijkt dat zij zelfs kampen met 55 procent meer annuleringen van bestaande reserveringen dan normaal. Ook ervaren zij gemiddeld een derde omzetverlies. KHN roept het kabinet op om haast te maken met een actieplan om ondernemers te ondersteunen.

HEMA heeft besloten de openingstijden van de restaurants vanaf zaterdag tijdelijk aan te passen. Dit wordt gedaan om grote drukte tijdens het ontbijt en in de namiddag te voorkomen. De nieuwe tijdelijke openingstijden zijn iedere dag van 10.00 uur in de ochtend tot 16.00 uur in de middag. De capaciteit in grote restaurants wordt per direct teruggebracht naar 80 stoelen.

Nuchtere Drenten

Toch lijken veel Drenten nuchter te reageren op alle maatregelen. "Ik maak mij nog niet echt zorgen, maar ik zorg er wel voor dat ik mijn handen goed schoonmaak. Veel meer kan je niet doen", vertelt een vrouw die onderweg is voor haar werk.

Een servicemonteur merkt wel dat klanten maatregelen nemen. "Soms duurt het langer voordat je ergens binnen bent, doordat je je handen moet wassen en formulieren in moet vullen. Maar ik kan nog gewoon blijven werken. Ik maak mij er niet zo druk om. De storingen moeten gewoon worden opgelost."