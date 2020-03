Aalderink volgt Smeenge op bij E&O

Aalderink neemt het stokje over van Smeenge. Laatstgenoemde stond de afgelopen twee seizoenen bij de damesploeg van E&O aan het roer. Onder Smeenge eindigden de groen-witten dit jaar als negende in de eerste divisie.

In 2018 streek Aalderink, die met zowel E&O als Hurry-Up in de eredivisie speelde, via hoofdklasser DOS neer bij de club uit Emmen. Hij was de assistent van Smeenge bij de hoofdmacht en had de reserveploeg, uitkomend in de hoofdklasse, onder zijn hoede.

Interesse

Aalderink gaat ervan uit na de zomer met een ongewijzigde groep aan de slag te gaan: "Onze jeugdopleiding is dik in orde, dat blijkt wel uit het aantal talenten dat nu weer geselecteerd is voor de nationale jeugdselecties. Geweldig dat al deze speelsters bij E&O blijven spelen ondanks de interesse van jeugdteams uit de eredivisie."