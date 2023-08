Wachttijden voor niet spoedeisende zorg zijn bij Drentse ziekenhuizen veel te lang

Structureel personeelstekort

De oorzaken van de wachttijden zijn bij Treant ook meervoudig. "We hebben te maken met structurele personeelskrapte in de zorg door collega's die een andere baan vinden, ziekte en zwangerschapsverlof. Eén collega die om wat voor reden dan ook voor langere tijd uit de roulatie is, maakt al een groot verschil", zegt woordvoerder Erwin Kikkers van Treant.

Hoewel de wachttijden inderdaad nog steeds heel lang zijn, nemen ze volgens Kikkers wel af. "In z'n algemeenheid kunnen we stellen dat de wachtlijsten bij Treant teruglopen: in coronatijd opgelopen naar een totaal van zo'n 4.000, zien we dat dit geslonken is naar op dit moment ongeveer 2.500 patiënten."

Treant werkt eraan om de wachttijden in te lopen. "We doen er alles aan zorgprofessionals te behouden en aan te trekken en we plannen afspraken, behandelingen en operaties zo efficiënt mogelijk in. Digitalisering en goed kijken naar de juiste zorg op de juiste plek zijn hierbij helpend", aldus Kikkers.

Meer digitale consulten

Ook bij Isala is de reden van de langere wachttijden voor specifieke behandelingen uiteenlopend en vaak complex. "Het heeft te maken met een toenemende zorgvraag, de algemene druk op de zorg, capaciteitsproblemen, of nog een staartje van de inhaalzorg na de coronacrisis. We zien ook dat patiënten soms zelf wachten met een behandeling tot na de zomer, waardoor de komende periode drukker wordt", zegt woordvoerder Gerben Hart.

Volgens Hart wordt er alles gedaan om de wachttijden te verkorten. "We nemen waar mogelijk extra artsen en zorgpersoneel aan en werken intensief samen in de regio met onze zorgpartners. Ook gaan we meer gebruik maken van bijvoorbeeld digitale consulten."

Vergrijzing en meer bijziendheid