Schade door Drentse wolven in een jaar meer dan verviervoudigd

Dierhouders hebben tussen mei 2022 en april 2023 meer dan anderhalve ton uitgekeerd gekregen als gevolg van schade door Drentse wolven. 60 procent van die schade is veroorzaakt in Drenthe, de rest in Friesland en Overijssel.

Van mei 2021 tot en met april 2022 ging het nog om een schadebedrag van 34.000 euro. De schade is de afgelopen periode dus meer dan verviervoudigd.

Honderden schapen

De roedel in het Drents-Friese Wold heeft voor bijna een ton (99.760 euro) aan schade veroorzaakt. De rest van het bedrag (51.828 euro) komt door het paar in Midden-Drenthe.

Het paar in Midden-Drenthe pakte 130 schapen, 2 pinken en een kalf. Bij de roedel in het Drents-Friese Wold ging het opgeteld om 445 schapen, een pony, 2 kalveren en een shetlandpony. Alle wolven samen pakten 575 schapen, 2 pinken, 3 kalveren en 2 pony's in een jaar.

Per individuele wolf betreft kwam de meeste schade voor rekening van de wolf in Midden-Drenthe (47.611 euro), gevolgd door de wolvin (40.292 euro) in het Drents-Friese Wold.

Doodgeschoten wolf

Het paar in Midden-Drenthe is bijna uitsluitend in Drenthe actief. De wolvin van het Drents-Friese Wold jaagt vooral op schapen buiten Drenthe, het mannetje juist weer meer in Drenthe. Van de eenjarigen van de roedel was één zowel actief in Drenthe als Friesland (de doodgeschoten wolf), de andere vooral buiten Drenthe.

De eenjarige wolf die recent is doodgeschoten heeft voor 22.285 euro aan schade veroorzaakt. Zijn broer voor 13.809 euro. Van de zus die in januari in Hoogersmilde is aangereden is geen dna bij dode dieren gevonden.

Van een derde wolf in Midden-Drenthe is ook geen dna gevonden op dode dieren. Deze zou de vader kunnen zijn van de minstens vijf welpen die recent zijn geboren in dat gebied. Ook de andere mannelijke wolf in Midden-Drenthe zou de vader kunnen zijn. Dna-analyse van drollen van de welpen moet daar uitsluitsel over geven.

Wolfwerend raster

Bij alle in totaal 115 aanvallen voldeed het raster maar in drie gevallen aan de norm van BIJ12 (vijf draden met een hoogte 120 centimeter en 4.5K volt). In juli vorig jaar wist de wolvin van het Drents-Friese Wold door een wolfwerend raster heen te komen in Doldersum. De eenjarige die is doodgeschoten kwam twee keer door een wolfwerend raster heen.

De drie rasters die aan de norm voldeden waren bij twee gevallen in Doldersum en eentje in Appelscha. Wel werd bij de aanval in Doldersum op 10 februari geconstateerd dat paaltjes van de afrastering op sommige plekken te ver uit elkaar stonden. De maximale afstand is namelijk tien meter. Als dat niet het geval is, kunnen de draden slapper hangen. Ook was op één plek een houtwal aanwezig, waardoor de hoogte van de afrastering lager was dan 1.20 meter. Bovendien zaten bij een waterbak de draden iets te hoog. In Appelscha was het raster dus ook volgens de norm, maar was het niet helemaal omsloten om het land. Aan de achterkant liep bijvoorbeeld een watergang zonder raster.

BIJ12 - dat de schades namens provincies afhandelt - zegt over de taxaties het volgende. "De taxateur maakt een inventarisatie van de aanwezige preventieve maatregelen. Op dat moment kan nog geen conclusie getrokken worden of een eventueel wolfwerend raster heeft voldaan aan alle geadviseerde basisprincipes; ook bij dergelijke afrasteringen zijn gebreken mogelijk. Hier is dan ook een uitgebreide analyse voor nodig."

8,5 ton faunaschade

De wolf rukt op in de top vijf van schadeveroorzakende dieren in Drenthe. Recent stond de wolf op de vierde plaats; nu zou het mogelijk een derde plaats zijn. Van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022 heeft BIJ12 namens de provincie Drenthe in totaal meer dan 8,5 ton euro aan faunaschade uitgekeerd. De roek is in Drenthe de grootste veroorzaker van schade, gevolgd door de grauwe gans. De das stond tot voor kort nog op drie.

De roedel in het Drents-Friese Wold bestaat nu uit de wolvin, de wolf, een eenjarig mannetje en vijf welpen. Het paar in Midden-Drenthe heeft ook minstens vijf welpen gekregen. In totaal zijn er momenteel waarschijnlijk dus dertien wolven in Drenthe.