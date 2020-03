Begrip voor verplaatsen herdenking bevrijding kamp Westerbork

"Het is wel heel erg jammer dat dit juist bij de herdenking van 75 jaar bevrijding moet gebeuren". Maar Verschoor wil niet alleen aan de corona-richtlijnen van het kabinet voldoen, ze heeft ook rekening te houden met juist de overlevenden en nabestaanden. Veelal ouderen op zeer hoge leeftijd en dat zijn de meest kwetsbaren als het gaat om coronavirus.

"Een aantal van hen twijfelde al of ze op 12 april er bij kunnen zijn vanwege hun hoge leeftijd. Daarom gaan we niet een jaar wachten met deze herdenking. We hebben nu gekozen voor 13 september, ook een belangrijke dag, want in 1944 vond toen het laatste transport van Joden, Roma en Sinti."

'Het verdriet van de bevrijding'

De tijdelijke tentoonstelling 'Het verdriet van de bevrijding' over de schaduwzijde van de bevrijding gaat mogelijk langer doorlopen dan eind oktober. Los van dat individuele bezoekers er nu niet terecht kunnen, kunnen ook scholen dat niet. "We hebben tot eind dit schooljaar iedere dag 300 leerlingen op bezoek. Die kunnen niet meer voor de zomer worden ingepland, want dan zitten we al helemaal vol voor scholen" zegt Verschoor.

'Het verdriet van de bevrijding' vertelt via beladen persoonlijke verhalen, voorwerpen en aangrijpende afbeeldingen en filmfragmenten de schaduwzijde van de bevrijding. Voor de meeste kamp- en onderduikoverlevenden was er geen feestelijke bevrijdingsroes. Voor hen was er de moeizame repatriëring uit de kampen, die soms maanden duurde. Plus een vaak kil ontvangst in Nederland. Hun huizen waren inmiddels bewoond door anderen en hun bedrijven en bezittingen werden niet zomaar terug gegeven. En voor veel kampoverlevenden kwam hun grootste angst uit: Vader, moeder, kind, broer, zus, opa, oma, tante, oom: allemaal waren ze vermoord.

Dat de deur van het museum tot in ieder geval 31 maart dicht blijft, is ook niet fijn voor de bedrijfsvoering van het herinneringscentrum. Hoe groot het omzetverlies is kan de directeur nog niet zeggen. Het voormalige kampterrein is wel open voor bezoekers, maar de pendelbus van het museum naar het kampterrein rijdt niet. Je mag er niet met de eigen auto naar toe. Lopen, fietsen of met de scootmobiel mag wel.