Meeste bioscopen in Drenthe passen beleid aan en blijven open

"Voor ons komt het goed uit. In de bioscoop in Meppel hebben we maximaal 88 stoelen in één zaal. Dus wij kunnen gewoon doordraaien. En de mensen moeten ook nog wel een beetje plezier hebben in het leven in deze moeilijke tijden", zegt Albert-Jan Vos van het Luxor Theater in Meppel. "Bij de inloop en in pauzes zouden er meer dan honderd mensen samen kunnen komen. Daarom hebben we de pauzes geschrapt en zorgen we ervoor dat het publiek van de verschillende films gescheiden blijft."

Verse popcorn

Ook wat betreft hygiëne doet het bedrijf wat extra. "We maken wat extra schoon in de zalen. Dat is logisch en we zorgen natuurlijk dat er overal genoeg zeep is." Ook besloot Vos gisteren dat het niet zo 'gepast' zou zijn om verse popcorn te verkopen. "Maar dat was geen goed plan. Iedereen vroeg ernaar. Dus vandaag is er toch weer verse popcorn."

Filmdistributie stagneert

Een probleem dat nog wel kan gaan spelen voor alle bioscopen is dat de filmdistributie stagneert. "Het uitstel van James Bond hadden we niet meteen aan zien komen. Die zou pas in mei gelanceerd worden. Wel weten we inmiddels dat Walt Disney de film Mulan uitgesteld heeft en hetzelfde geldt voor The Fast and the Furious, die in mei uit zou komen. Wij verwachten dat andere studio's ook hun maatregelen zullen nemen. Het zou mogelijk kunnen zijn dat we dan simpelweg een keer moeten sluiten omdat we dan geen films meer hebben", besluit Vos.

Astra bioscoop Klazienaveen

In de Astra bioscoop in Klazienaveen heeft eigenaar Frans Einhaus ook besloten om zijn bioscoop open te houden. "We hebben een zaal met 96 stoelen en een zaal met 140 stoelen. We laten sowieso niet meer dan honderd mensen tegelijk in een zaal. We gaan ook niet die grens van honderd opzoeken", aldus Einhaus. "De gezondheid van m'n personeel en de bezoekers staat voorop. Nu de film van Herman Finkers: De Beentjes van Sint Hildegard zo populair is, krijgen we een ook ouder publiek en moeten we toch extra voorzichtig zijn".

Vue bioscoop Hoogeveen

Op de deur van de Vue bioscoop in Hoogeveen staat te lezen dat ook zij gewoon open zijn en zich zullen beperken tot honderd bezoekers per voorstelling. Daarnaast heeft de bioscoopketen Vue Cinemas besloten de pauzes te schrappen.

Kinepolis Emmen

De Kinepolis in Emmen heeft een speciale pagina op haar website gereserveerd voor informatie over het coronavirus. Ook daar zullen maximaal honderd tickets per film worden verkocht. En voor de films waarvoor tot nu toe al meer dan honderd tickets waren verkocht, wordt het publiek opgesplitst in twee zalen. Evenementen als Ladies Night, Kleuterbios en marathons worden verschoven naar een latere datum.

De Nieuwe Kolk Assen

De Nieuwe Kolk in Assen gaat tot en met 31 maart op slot voor bezoekers. Dat betekent dat zowel de bioscoop, bibliotheek als het theater vanaf morgen gesloten blijven. Ook alle zakelijke evenementen zijn afgelast.