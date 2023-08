Tientallen Pessenaren staan stil bij verongelukte broers

Tientallen inwoners van Pesse hebben vanavond in dorpshuis De Wenning stilgestaan bij de dood van twee plaatsgenoten. Een 12-jarige jongen en zijn 19-jarige broer kwamen woensdagavond bij een ongeluk om het leven.

Dat ongeluk gebeurde net over de grens in Duitsland, terwijl zij richting Nederland reden. Bij een inhaalactie botste het duo frontaal op een vrachtwagen.

Smet op dorpsfeest

Het is een smet op het dorpsfeest in Pesse, dat woensdag op een gezellige manier werd afgetrapt. Maar gisteren bereikte de organisatie van het Pesser feest het droevige nieuws. De organisatoren besloten na overleg met alle betrokken partijen dat het feest dit weekend wel doorgaat. Daarnaast regelden zij dat inwoners van het dorp vanavond hun steunbetuigingen konden achterlaten voor de getroffen familie in het dorpshuis.