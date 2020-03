Steeds meer meldingen van alcohol- en drugsoverlast, ook in Drenthe

De politie heeft het steeds drukker met meldingen van alcohol- en drugsoverlast. Vorig jaar ontving de politie ruim veertigduizend meldingen. In Drenthe is bij bijna alle gemeenten een stijging te zien van het aantal meldingen.

"Het gaat hier om iedere vorm van overlast gerelateerd aan zowel harddrugs als softdrugs, bijvoorbeeld een gebruikerspand dat overlast veroorzaakt", meldt LocalFocus, dat de cijfers op een rijtje zette. "Ook overlast veroorzaakt door alcohol valt hieronder, met uitzondering van openbare dronkenschap. Dan is volgens een politiewoordvoerder sprake van 'onmiddellijke overlast van een persoon in de openbare ruimte', wat apart wordt geregistreerd."

Zowel meldingen van burgers als constateringen van agenten zelf worden meegenomen in de cijfers.

Midden-Drenthe

De grootste stijging van het aantal meldingen in Drenthe is te zien in Midden-Drenthe en Hoogeveen. In Midden-Drenthe steeg het aantal van 17 naar 51, per 10.000 inwoners is het aantal meldingen daardoor jaarlijks bijna drie keer zoveel geworden in de periode 2015-2019. In Hoogeveen is een ruime verdubbeling te zien. In Tynaarlo en Meppel kwamen er in vijf jaar twee keer zoveel meldingen binnen.

In Assen steeg het aantal meldingen in vijf jaar van 131 jaarlijkse meldingen naar 238. Per 10.000 inwoners komt dat neer op 35 meldingen, eveneens een flinke stijging. Westerveld blijkt stabiel op het gebied van alcohol- en drugsmeldingen. In zowel 2015 als 2019 kwamen er slechts zeven meldingen binnen in het politiesysteem.

