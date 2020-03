Coronavirus ontdekt bij inwoner De Wolden, nieuwe maatregelen

Er zijn in Drenthe twee nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is gebeurd bij een inwoner van de gemeente De Wolden en bij een inwoner van de gemeente Hoogeveen.

In beide gevallen gaat het om volwassenen. Zij zitten nu in thuisisolatie. Rondom de nieuwe coronapatiënten wordt een contactonderzoek opgestart. In totaal is het coronavirus in Drenthe nu bij zestien inwoners vastgesteld. Gistermorgen werd het virus voor het eerst geconstateerd in Zuidwest-Drenthe.

Extra maatregelen in Drenthe

De Drentse burgemeesters zijn vanochtend bijeen gekomen om te vergaderen over het coronavirus. Zij sluiten zich aan bij de landelijke maatregelen die gisteren werden afgekondigd, maar hebben ook extra maatregelen genomen. Zo zullen de gemeenteraden nog wel blijven vergaderen, maar zonder publiek. Daarnaast zijn horeca-evenementen met meer dan honderd personen verboden. Alle sportieve en recreatieve activiteiten kunnen gewoon doorgaan, zolang er minder dan honderd mensen aanwezig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor zwembaden en sporthallen.