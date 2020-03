Toch nog ultieme Olympische limietpoging marathonloopster Andrea Deelstra

Twee weken geleden, tijdens de marathon van Tokio, liep ze vijf minuten boven de limiet. Ze finishte daar als twaalfde in een tijd van 2.33.34 terwijl de limiet op 2.28.30 staat.

Coronavirus

Vanwege het coronavirus mochten daar alleen de tweehonderd elite-atleten starten. De 38.000 recreanten moesten thuisblijven. Hierdoor liep Deelstra veel alleen en had ze ook last van tegenwind. Ook kreeg ze onderweg last van een liesblessure, die ze vorig jaar september bij haar limietpoging in Berlijn, opliep.

Op haar website laats ze weten dat ze zowel fysiek als mentaal goed hersteld is van de marathon van Tokio. "Ik had na een week al ernstige beweegdrang en dat is een goed teken", aldus Deelstra. "Ik slaap sinds een week in een hoogtetent. Met de hulp van een generator simuleer je zo dat je op hoogte slaapt."

Afgelastingen

Of de marathon van Enschede op 19 april doorgaat is nog maar de vraag. De marathon van Rotterdam werd gisteren al afgelast. Die stond gepland op 5 april. En vanavond werd bekend dat de marathon van Londen van zondag 26 april wordt verschoven naar oktober.

Ook de marathons van Parijs (5 april), Rome (29 maart) en Wenen (19 april) werden uitgesteld of geschrapt.

Haast

Deelstra heeft haast met haar limietpoging omdat ze voor het warme weer aan wil zijn. En mocht het lukken dan moet ze ook nog genoeg voorbereidingstijd overhouden voor de Olympische marathon van Sapporo die op 8 augustus gepland staat.

Spelen van Rio

Deelstra, die opgroeide in Dwingeloo, wist zich vier jaar geleden wel te plaatsen voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.

