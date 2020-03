Wat is er dit weekend nog wel te doen in Drenthe?

Een middagje of avondje bioscoop is op veel plekken nog mogelijk (Rechten: Pixabay)

Het ene na het andere evenement werd afgelopen week afgelast in verband met het coronavirus. Theaters en musea sluiten de deuren, het verenigingsleven ligt plat en op tv zit een middagje sport kijken er ook niet in. Wat valt er in Drenthe nog wel te beleven dit weekend?

Bioscoop Hoogeveen

Waar sommige bioscopen de deuren sluiten, zoals DNK in Assen, kunnen filmliefhebbers nog wel terecht bij de Vue-bioscopen zoals in Hoogeveen. Ook het Luxor Theater in Meppel, Kinepolis in Emmen en de Astra bioscoop in Klazienaveen blijven de komende dagen gewoon open. Per film mogen er maximaal honderd mensen de zaal in en pauzes worden overgeslagen. De Beentjes van Sint-Hildegaard met Herman Finkers, meervoudig Oscar-winnaar 1917 en de animatiefilm Onward zijn dus 'gewoon' te zien op het witte doek.

Darten in Bovensmilde

Geen corona-angst in Bovensmilde: het koppeldarttoernooi gaat gewoon door in het clubgebouw van de ijsvereniging. Er is plek voor maximaal dertig koppels, aanmelden dus handig, en er valt een mooi geldbedrag te winnen. Degene die de hoogste finish gooit, krijgt een liter berenburg. Het toernooi aan de Molenweg 20 begint om 14.00 uur.

Natuur

Wie het thuiszitten zat is, kan altijd de Drentse natuur in. Er zijn genoeg mooie plekjes te ontdekken. Hoewel het bezoekerscentrum Dwingelderveld de deuren niet opent, is het heidegebied natuurlijk gewoon toegankelijk. Ook het Hunebedcentrum in Borger sluit de deuren, maar een hunebed is natuurlijk nog altijd te bewonderen.

Wie de natuur in Drenthe ingaat, heeft kans om oog in oog te komen met een wolf. Het dier werd vijf jaar geleden voor het eerst gezien in onze provincie en een mannetje loopt hier nu al maanden rond. ROEG! maakte een speciale wolvenuitzending, die is zaterdag te zien vanaf 17.11 op TV Drenthe.

Een nieuwe podcast

Wekelijks maakt RTV Drenthe verschillende podcasts, zoals Cassata en Drenthe Toen. Lekker om te luisteren thuis op de bank of onderweg. Vanaf zondag is een gloednieuwe podcast te beluisteren: De Hilte 11. Een verhaal over het boerengezin Nijboer uit Gieterveen in de Tweede Wereldoorlog.

Check hier een overzicht van de RTV Drenthe-podcasts.

Maak er, ondanks alle afgelastingen, een mooi weekend.