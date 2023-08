Uitgedoste bewoners van Anloo verwelkomen bijna 4000 bezoekers tijdens de Etstoel

Tijdig wist de stichting de puzzel te leggen. En zo kropen dorpelingen van Anloo vandaag weer in de rol van hun leven. Doeven: "We hebben binnen de organisatie meer vrijwilligers weten te strikken een daartussen coördinatoren gezet. Dat heeft mogelijk gemaakt dat het dorp er nu weer gewoon zo bijzonder uitziet."

De één rookt en snoept paling, een kwartet met trom, fluit en doedelzak maakt muziek en luidruchtige mannen smeden ijzer. Tijdens de Etstoel wordt in Anloo kaas, honing en pannenkoeken in florijnen afgerekend. "We doen het voor de in stand houding van de Magnuskerk. Daar gaat het opgebrachte geld naartoe. Maar het is ook een mooie gebeurtenis en goed voor de samenhang in het dorp", aldus Doeven met een olijk mutsje op.