Ondernemen in Drenthe: 'Het coronavirus gaat effect hebben op de lokale economie'

Ondernemen in Drenthe komt vanuit Villa Kalkoven in Meppel (Rechten: Hans Wolff/RTV Meppel)

"Onze agenda is leeg tot 31 maart", zo vertelt Gino Spijkerman van Interstage uit Meppel in het tv programma 'Ondernemen in Drenthe'. "De maatregel van gisteren was duidelijk. Voor ons wel vervelend." Maar Spijkerman is niet de enige die het merkt.

Minder omzet

De binnenstad van Meppel is na de aankondiging van de maatregelen om het virus in toom te houden een stuk rustiger. De detailhandel draait omzetten die gemiddeld misschien wel de helft is van wat het normaal is op een dag. En in de horeca volgt de ene na de andere annulering. Feestjes gaan niet door. Over bruiloften wordt nagedacht. Verschillende ZZP'ers zitten voorlopig zonder opdrachten. Zeker in de entertainmentsector.

En dus kijkt het bedrijfsleven naar oplossingen volgens Spijkerman. "Ik denk dat iedereen eerst goed hierover moet nadenken. Hier zijn geen plannen voor. Dit moet je per geval bekijken. Dit betekent misschien wel werktijdverkorting aanvragen of uitstel van betaling."

Evenementen waarbij Interstage betrokken is, schuiven op in het jaar. "Alles wat nu zou plaatsvinden, gaat naar het najaar. Dat is mooi als het kan. Dit is voor ons over het algemeen een rustige periode. Dat zijn we wel gewend. Je bent dan wel blij met wat er in de agenda staat. Branchebreed gaat dit wel effect hebben."

Podium bouwen voor het Songfestival

Interstage heeft nog niet zo lang geleden de opdracht gekregen om het podium van het songfestival te bouwen. "Dat beginnen we zo rond 12 april te bouwen. Bij de markthallen in Rotterdam bouwen we daarnaast een soort van fanzone, het Eurovison Village. Dat is een festivalterrein voor zo'n 15.000 mensen."

Spijkerman en zijn werknemers bouwden al eerder podia voor songfestivals in Kiev en in Wenen. Ze staan op een lijst van bedrijven die betrokken zijn. "Dat is wel een voordeel." Er wordt in Rotterdam met 170 ton materiaal gewerkt. De bouw gaat zo'n drie dagen duren met zo'n 20 tot 25 man. De vraag is nu of het Songfestival in Nederland door gaat vanwege het coronavirus. Tot op heden is er geen sprake van afgelasting.

Kleding gemaakt van plastic

Klaas Kooiker, Derrick Timmerman en Klaas Weijer uit Meppel zijn een avontuur aangegaan. Het maken van kleding van afval. Bijvoorbeeld van oude kleding, maar ook van plastic. Weijer: "We zijn in 2018 begonnen. De kledingindustrie is op olie na de meest vervuilende industrie in de wereld. We maken nu sjaals waarin 33 procent plastic zit."

Online verkoop van de sjaals is overigens lastig. "Klanten denken dat de sjaals hard aanvoelen. Dat is niet zo." En daarom worden de producten ook in winkels verkocht in Meppel, Lemelerveld en Arnhem. Voor de drie ondernemers geldt dat het verhaal van de recycling belangrijk is bij de verkoop van de sjaals, zo vertelt Klaas Kooiker. "We zijn begonnen met een webshop. Nu ligt het ook in winkels. We zijn bezig om meer winkels te vinden waar we het kunnen verkopen. Bij de verkoop speelt hergebruik een grote rol."

Instagram gebruiken voor naamsbekendheid

Vera van Veen van Social Spot uit Meppel wist het al heel vroeg. Na een stage bij een uitzendbureau werd ze zelf ondernemer en helpt ze nu bedrijven die naamsbekendheid zoeken op bijvoorbeeld Instagram. "Mij werd gevraagd om een plan te maken om jongeren te zoeken voor een bijbaan bij het uitzendbureau. Dat is gelukt. Ik dacht, een plan maken voor bedrijven kan ik ook zelf."

Ze helpt nu ondernemers op weg. "Ik bedenk een strategie voor bedrijven op Instagram. Het is een middel om de naamsbekendheid te vergroten. Je kan in beeld laten zien wat je maakt."

