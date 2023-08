Het Boerenrockfestival is weer begonnen, maar de hoeveelste editie is dit? Er zijn twee kittens achtergelaten in de trein bij een wildvreemde treinreiziger. Weet jij nog hoe de kittens heten? En aan welk bekend realityprogramma heeft Jasper Iwema meegedaan? Test jouw kennis over het nieuws van de afgelopen week in onze nieuwsquiz.