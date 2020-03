Raad van State kan niets tegen ander type windmolen doen

De Raad van State kan vooralsnog niets doen tegen de plaatsing van een windturbine in windpark Drentse Monden en Oostermoer die niet in de vergunning past. Dat liet de Raad vandaag weten aan omwonenden en tegenstanders van het park.

Het gaat om een turbine van het type Nordex N131/3900. Die zou voor meer geluidsoverlast en veiligheidsproblemen zorgen dan het inpassingplan en de omgevingsvergunningen toelaten. Als dat het geval is, dan is het een kwestie van handhaving, aldus de staatsraad. Maar voor de tegenstanders is daarmee nog niet duidelijk bij welke overheid zij voor handhaving moeten aankloppen.

Beverburcht

Bij het natuuronderzoek dat vorig jaar is gedaan in het gebied van het windpark, is een beverburcht aangetroffen. Dat werd vandaag bekend tijdens de rechtszitting. Uit het onderzoek blijkt dat die niet zal worden aangetast door de bouw van het windpark. Wel moeten de aannemer en initiatiefnemer zich aan een paar regels houden om de bevers niet te verstoren, aldus de woordvoerster van de minister.

Voor de tegenstanders van het windpark was het een verrassing, maar geen prettige. Volgens hen is het typisch dat zij dit nieuws pas tijdens de rechtszitting horen. Hun advocaat noemt dit typerend voor de hele gang van zaken rond het windpark. "Wij hebben er eerder niets over gelezen, of gehoord, laat staan dat we het rapport hebben gelezen. En de vraag is waarom er alleen onderzoek is gedaan naar bevers en niet naar andere kwetsbare diersoorten."

De Raad van State gaat alle bezwaren nog eens op een rijtje zetten en doet binnen enkele weken uitspraak.