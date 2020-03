Coronadrukte bij GGD: vaccinatieweek kinderen uitgesteld

In die week, die gepland was van 30 maart tot en met 9 april zouden kinderen de DTP- en BMR-vaccinaties krijgen. Dat zijn de inentingen tegen difterie, tetanus, polio, bof, mazelen, rodehond. Daarnaast stond voor meisjes de inenting tegen baarmoederhalskanker gepland. De vaccinatieweek is uitgesteld tot na de zomervakantie.

De GGD heeft een aantal artsen en verpleegkundigen die specifiek deskundig zijn op het gebied van infectieziektebestrijding, maar voor de bestrijding van het coronavirus is meer capaciteit nodig.

Door het virus komen er veel extra werkzaamheden af op de GGD. "Enerzijds is het aantal besmettingen nog steeds aan het oplopen en anderzijds willen we ervoor zorgen dat medewerkers op een gezonde en verantwoorde wijze hun werk kunnen blijven doen", zegt voorzitter en wethouder van Assen Harmke Vlieg. "Ook is er steeds meer behoefte aan voorlichting en informatie waar de GGD zo adequaat mogelijk op wil inspelen."

Reguliere jeugdgezondheidszorg, inspecties en reizigersvaccinaties

De GGD heeft kritisch gekeken welke werkzaamheden eerst stop kunnen worden gezet of worden aangepast. Uitgangspunt daarbij is geweest dat de belangrijkste taken in de dienstverlening door moeten gaan. De GGD is tot deze keuzes gekomen:

1. Reguliere jeugdgezondheidszorg voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar wordt tijdelijk opgeschort.

2. De inspecties bij kinderopvangcentra, gastouders en gastouderbureaus worden tijdelijk opgeschort.

3. De dienstverlening bij Sensa (centrum voor seksuele gezondheid) wordt beperkt.

4. De spreekuren reizigersvaccinaties worden aangepast.

Zestien mensen ziek

In totaal ligt zijn in Drenthe zestien mensen besmet met het virus. Elf in de gemeente Coevorden, twee in Emmen en in Hoogeveen en één inwoner van de Wolden.